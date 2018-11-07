Çözüm Koleji’nden Safranbolu gezisi

Gebze Çözüm Koleji Kültür ve Edebiyat Kulübü, okul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 50 kişilik bir grupla Safranbolu’ya gezi düzenledi. Gezinin startını Yörük Köyü ile veren Çözüm öğrencileri Kristal Cam Teras, Hıdırlık Tepesi, Bakırcılar Çarşısı ve Tarihi Eski Çarşı’yı gezdiler.
FAYDALI BİR GEZİ OLDU
Öğrenciler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Safranbolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı buldular. Safranbolu gezisi aynı zamanda öğrencilerin geleneksel mimariyi, yerel kültürü ve yöresel lezzetleri tanıma imkânı bulduğu, işbirliği ile öğrenme tecrübesi de kazanıldığı bir gezi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz