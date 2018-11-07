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İSU heyeti UKSAY sempozyumunda

Türkiye Belediyeler Birliği’nin destek verdiği Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu’nda, dünyada ve ülkemizde suyun geleceği konuşuldu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği sempozyumda bilim insanları ile uzmanlar tarafından 179 ayrı bildiri sunuldu. Sempozyuma, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın yanı sıra Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanı Mustafa Emin Topaloğlu ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Necmi Kahraman ile uzman personeller katıldı.

POSTERLİ SUNUM YAPILDI

İSU Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanı Mustafa Emin Topaloğlu tarafından İSU Genel Müdürlüğü’nün Yuvacık Barajı Gölü Havzası Özel Hükümleri hakkında sunum yapıldı. Kurum ayrıca, İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltma Projesi kapsamında İçmesuyu Bilgi Yönetim Sistemi ile atık suların ikinci arıtmadan geçirilerek elde edilen geri kazanım suyu uygulamaları hakkında hazırladığı iki ayrı poster bildiri ile sergi alanında yer aldı.

SAĞLIK: VERİMLİ GEÇTİ

Sempozyumda düzenlenen panelde moderatörlük yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, içmesuyu ve atıksuyun geleceği hakkında önemli çalışmalar ile kararların yer aldığını söyledi. Sempozyumun verimli geçtiğini ifade eden Sağlık, “Kurum olarak ülkemize örnek olacak 3 ayrı proje ile sempozyumda yer aldık. Sempozyumun suyun korunması ve atıksuyun değerlendirilmesi ile çevrenin korunmasında önemli katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Bugün 14:38 TSİ - Ekonomi

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