Anadolu Holding Aksoy ile buluştu

Hurşit Zorlu’ya ziyareti sırasında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler de eşlik etti.
VALİ’YE TEŞEKKÜR
Sektörel çalışmaları hakkında bilgiler veren Anadolu Grubu heyeti, kabulü dolayısıyla Aksoy’a teşekkür etti. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Hüseyin Aksoy ise, “holding yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz