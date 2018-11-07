Anadolu Holding Aksoy ile buluştu

Hurşit Zorlu’ya ziyareti sırasında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler de eşlik etti.

VALİ’YE TEŞEKKÜR

Sektörel çalışmaları hakkında bilgiler veren Anadolu Grubu heyeti, kabulü dolayısıyla Aksoy’a teşekkür etti. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Hüseyin Aksoy ise, “holding yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.