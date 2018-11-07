TÜMSİAD’da gülümsemenin iş sonuçlarına etkisi anlatıldı

Seminere konuşmacı olarak da psikolog ve eğitimci Kutay Ürkmen katıldı. Programın açılışında konuşan TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, eğitim amaçlı programlarına devam edeceklerini söyledi.

GÜLÜMSEMENİN ÖNEMİ!

Psikolog Kutay Ürkmen ise, başarı için gerekli olan iletişim becerilerinin, iş dünyasında daha fazla önem arz ettiğini ifade etti. Ürkmen, “Yaptığı işi daha fazla önemseyen, daha fazla seven ve bunun doğal sonucu olarak da daha fazla hizmet edip, daha fazla üreten, yüzünde gülümsemeyi hiç eksik etmeyen takım arkadaşlarıyla istenilen başarı sağlanabilir” dedi. Eğlenceli bir ortamda geçen seminer sonunda günün anısına şube başkanı Ensar Korkmaz tarafından psikolog Kutay Ürkmen’e plaket takdim edildi.