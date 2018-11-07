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Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:41 TSİ )

Vodafone’dan yapay ZEKA HAMLESİ

Vodafone Türkiye, kullanımın yoğun olduğu saatlerde müşterilerine daha iyi veri hizmetinin yanı sıra en iyi ses kalitesini de sunmak üzere, şebekesinde yapay zekayı (AI) kullanmaya başladı

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Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında mobil şebekelerinde kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör oldu. Vodafone Türkiye, Smart SON’u 2017 yılında Türkiye’nin en yoğun karayolları olan TEM ve D100’de test etmiş, teknoloji ile 4.5G erişimini yüzde 15’den fazla artırarak müşterilerin aldığı internet kalitesini iyileştirmişti.

İYİŞLEŞTİRMELER GELİŞTİ

Vodafone yine bir ilke imza atarak, yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla 4.5 ses hizmetlerini daha da iyileştirdi. Şu ana kadar ses performansı ve kalitesinde Gaziantep’te yüzde 27, Bursa’da ise yüzde 11 oranında iyileşme sağlayan Vodafone, Ankara’da da genel kullanım verimliliğini yüzde 30 artırdı.

Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi

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