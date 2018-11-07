Hazineden, bankalara eurobond satış izni

Hazine, euro cinsinden 2026 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verildiği belirtildi.