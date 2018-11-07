Hazineden, bankalara eurobond satış izni

Hazine, euro cinsinden 2026 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verildiği belirtildi.
Bugün 14:41 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
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Hazine, euro cinsinden 2026 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz