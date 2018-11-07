Buna göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak. Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.
Bugün 14:41 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Rüzgar YEKA ihalesinde tavan fiyat belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:41 TSİ - Ekonomi
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz