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Rüzgar YEKA ihalesinde tavan fiyat belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale,  Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak. Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.

Bugün 14:41 TSİ - Ekonomi

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