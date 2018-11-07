Rüzgar YEKA ihalesinde tavan fiyat belirlendi

Buna göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak. Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.