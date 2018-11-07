İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık etti. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

OKUL ZİYARETLERİ

Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Bu doğrultuda, Kurum personelince bu yılın dokuz aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 bireysel görüşme, 476 bin 733 iş yeri ile 21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi.