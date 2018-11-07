İSG sınavına yoğun ilgi

Yapılan yasal düzenlemelerle tüm işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasının zorunlu hale gelmesiyle işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

İKİNCİ DÖNEM 15 ARALIK’TA

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, her yıl iki dönem halinde düzenlenen İSG sınavları aracılığıyla bu ihtiyacın karşılanmasına aracılık ediyor. Birinci dönemi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen İSG sınavının ikinci dönemi ÖSYM tarafından 15 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van'da yapılacak. Daha önceki dönemlerde ortalama 100 bin kişinin başvurduğu sınava, bu yılın ikinci dönemi için yoğun ilgi gösterildi.