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İSG sınavına yoğun ilgi

Bu yıl ikinci dönemi 15 Aralık'ta yapılacak İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2018-İSG) gerekli şartları karşılayan toplam 139 bin 231 kişi girmeye hak kazandı.

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Yapılan yasal düzenlemelerle tüm işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasının zorunlu hale gelmesiyle işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

İKİNCİ DÖNEM 15 ARALIK’TA

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, her yıl iki dönem halinde düzenlenen İSG sınavları aracılığıyla bu ihtiyacın karşılanmasına aracılık ediyor. Birinci dönemi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen İSG sınavının ikinci dönemi ÖSYM tarafından 15 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van'da yapılacak. Daha önceki dönemlerde ortalama 100 bin kişinin başvurduğu sınava, bu yılın ikinci dönemi için yoğun ilgi gösterildi.

Bugün 14:42 TSİ - Eğitim

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