Başkan Ali Haydar Bulut: Derince’ye kalıcı eserler kazandırdık

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ilçenin tüm dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Bulut son olarak Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Yavuz Sultan Merkez Camii Başkanı Hüseyin Macit ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Bir Sen Derince Temsilcisi Abdülkadir Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, Derince Bayburtlular Derneği Başkanı Şaban Eraslan ve yönetim kurulu üyeleri, Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri ve yöneticiler ile Bizim Toptan Mağazası’nın temsilcileri ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Derince’nin ihtiyacı olan projeleri belirlerken istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Bulut, “Bizim bu toplantılarımızda sizlerle paylaştığımız görüşler projelerimizin de şekillenmesine vesile oluyor. Geride bıraktığımız dört buçuk yılda, verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirirken, ilçemize gerçek manada kalıcı eserler kazandırdık. Bir yandan alt ve üstyapı düzenlemelerini hayata geçirirken, diğer taraftan vizyon projeler inşa ederek şehrimizi yeniden imar ettik. Alt ve üstyapısıyla yenilediğimiz, kağıt üstündeki projeleri artık birer kalıcı eser haline dönüştürdüğümüz Derincemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.