Karaosmanoğlu: Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği "Kudüs'e Mektup" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri makamında konuk etti. Başkan Karaosmanoğlu, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere Kudüs’ün ve Mescidi Aksa’nın İslam dini ve kültürel miras için önemini anlatmak için 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Kocaeli genelinde“Kudüs’e Mektup” yarışması düzenlenmesi nedeniyle dereceye girenlerin Kudüs gezisiyle ödüllendirilmesinin çok anlamlı bulduğunu söyledi.

KUDÜS GEZİSİ

Karaosmanoğlu, “İnsanlık tarihinde çok önemli bazı merhaleler, çok önemli bazı mekânlar vardır. Kudüs de bu anlamda pek çok önemli olaya şahitlik etmiş, dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır” dedi. Kudüs gezisine katılan öğrenciler ve öğretmenler yaşadıkları duyguları Başkan Karaosmanoğlu’na dile getirirken, mutluluklarını ve teşekkürlerini aktarmayı da ihmal etmediler.