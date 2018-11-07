Baran: 18 yaşını doldurmuş herkes organ bağında bulunmalı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Devlet Hastanesi’nin belediye içerisinde Organ Bağışı için açtığı bilgilendirme standını ziyaret etti. Tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan İsmail Baran, “Bu etkinliklere destek vermemizdeki amaç, organ bağışı konusunda Körfezli hemşerilerimizde farkındalık oluşturmak, onlara doğru bilgileri aktarmak ve Körfezli hemşerilerimizi organ bağışı konusunda teşvik etmektir“ dedi.

“DAHA DUYARLI OLMALIYIZ”

Başkan Baran, “Bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve topluma organ bağışı nasıl yapılır, dini anlamda, hukuki anlamda ve insani anlamda neler yaşanıyor bunları anlatmamız gerekiyor. Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25 binden fazla hasta organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı bekliyor. Bu bağlamda ilimizde yaşayan 18 yaşını doldurmuş herkesi organ bağışı hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.