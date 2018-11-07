AKP’de geçtiğimiz gün başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde İlçe Başkanlarının durumu İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un açıklamasıyla belli oldu. Genel Merkez’den gelen kararı duyuran Eryarsoy İl ve İlçe Başkanları ile yöneticilerinin 12 Kasım tarihine kadar istifa edemeyeceğini Genel Merkez’in 1 Aralık tarihine kadar gerekli görülen yerlerde istifa isteyebileceğini söyledi. Açıklanan karar sonrası adaylık için ismi geçen İlçe Başkanı ve yöneticiler artık Genel Merkez’in ve temayül yoklamasının sonuçlarını beklemeye başladılar. Adaylık için önemli isimlerin geri planda kalması sonrası ise AKP eski İl Başkanları Mahmut Civelek ve ŞemsettinCeyhan’ın da yolu açılmış oldu. İzmit Belediye Başkanlığı için isimleri kulislerde konuşulan Ceyhan ve Civelek temayül yoklaması ile ön plana çıkmaya çalışacaklar. Selin BECER
Bugün 14:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:53 TSİ )
Ceyhan ve Civelek’in adaylık yolu açıldı
AKP’de İl ve İlçe Başkanlarına genel merkez tarafından 12 Kasım tarihine kadar istifa etmeyin kararı çıkmasının ardından İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için eski İl Başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’ın adaylık yolu da açılmış oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:51 TSİ - Siyaset
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Izmitl - gözleri ve gönülleri hizmet etme yerine makam koltuklarında olanlar.... yine sahnedesiniz..
Eski Akpli - Siz aday olun boyunuzun ölçüsünü alın
Alperen - Bu il ikinizide unutmayacak.Hangi yönünüzü unutmayacağını bu millet çok iyi biliyor.
Aslan Ersoy Kandemir - Çok iyi olmuş,aday olsunlar da ne kadar başarılı olacaklar hep beraber görelim!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.