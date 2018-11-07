Ceyhan ve Civelek’in adaylık yolu açıldı

AKP’de geçtiğimiz gün başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde İlçe Başkanlarının durumu İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un açıklamasıyla belli oldu. Genel Merkez’den gelen kararı duyuran Eryarsoy İl ve İlçe Başkanları ile yöneticilerinin 12 Kasım tarihine kadar istifa edemeyeceğini Genel Merkez’in 1 Aralık tarihine kadar gerekli görülen yerlerde istifa isteyebileceğini söyledi. Açıklanan karar sonrası adaylık için ismi geçen İlçe Başkanı ve yöneticiler artık Genel Merkez’in ve temayül yoklamasının sonuçlarını beklemeye başladılar. Adaylık için önemli isimlerin geri planda kalması sonrası ise AKP eski İl Başkanları Mahmut Civelek ve ŞemsettinCeyhan’ın da yolu açılmış oldu. İzmit Belediye Başkanlığı için isimleri kulislerde konuşulan Ceyhan ve Civelek temayül yoklaması ile ön plana çıkmaya çalışacaklar. Selin BECER