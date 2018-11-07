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Ceyhan ve Civelek’in adaylık yolu açıldı

AKP’de İl ve İlçe Başkanlarına genel merkez tarafından 12 Kasım tarihine kadar istifa etmeyin kararı çıkmasının ardından İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için eski İl Başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’ın adaylık yolu da açılmış oldu.

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AKP’de geçtiğimiz gün başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde İlçe Başkanlarının durumu İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un açıklamasıyla belli oldu. Genel Merkez’den gelen kararı duyuran Eryarsoy İl ve İlçe Başkanları ile yöneticilerinin 12 Kasım tarihine kadar istifa edemeyeceğini Genel Merkez’in 1 Aralık tarihine kadar gerekli görülen yerlerde istifa isteyebileceğini söyledi. Açıklanan karar sonrası adaylık için ismi geçen İlçe Başkanı ve yöneticiler artık Genel Merkez’in ve temayül yoklamasının sonuçlarını beklemeye başladılar. Adaylık için önemli isimlerin geri planda kalması sonrası ise AKP eski İl Başkanları Mahmut Civelek ve  ŞemsettinCeyhan’ın da yolu açılmış oldu. İzmit Belediye Başkanlığı için isimleri kulislerde konuşulan Ceyhan ve Civelek temayül yoklaması ile ön plana çıkmaya çalışacaklar. Selin BECER

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Yorumlar

(4)
04

Izmitl - gözleri ve gönülleri hizmet etme yerine makam koltuklarında olanlar.... yine sahnedesiniz..

Yanıtla . 0Beğen 07 Kasım 17:26
03

Eski Akpli - Siz aday olun boyunuzun ölçüsünü alın

Yanıtla . 1Beğen 07 Kasım 15:17
02

Alperen - Bu il ikinizide unutmayacak.Hangi yönünüzü unutmayacağını bu millet çok iyi biliyor.

Yanıtla . 3Beğen 07 Kasım 15:04
01

Aslan Ersoy Kandemir - Çok iyi olmuş,aday olsunlar da ne kadar başarılı olacaklar hep beraber görelim!

Yanıtla . 0Beğen 07 Kasım 15:02
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