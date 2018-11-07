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Bugün 14:55 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:57 TSİ )

Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi verildi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor.

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Okulların açılmasıyla yeniden başlayan eğitimlerin ilk durağı Akşemsettin İlkokulu oldu. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hakları Okulu'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere bilinçli bir tüketicinin nasıl olması gerektiğini anlatan zabıta yetkilileri “bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman mağdur olduğunda nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir.  Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeliyiz. Aldığımız ürünün etiketinin üzerinde kilogramının ve fiyatının açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor” dedi.

DİKKATLİ OLMALI

Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri eğitimde ürün etiketlerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ve üretim yeri Türkiye olan ürünlerin üzerinde yerli üretim logosunun olması gerektiğine de dikkat çekildi. Alınan ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının da farklı olmaması gerektiğine de işaret eden zabıta yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde 3180020 ve 153 numaralı telefonların aranabileceğini de söylediler. Bilinçli tüketici eğitimlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar süreceği bildirildi.

Bugün 14:55 TSİ - Eğitim

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