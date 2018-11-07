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Murat Yıldız, Kartepe'den aday adayı oluyor

AKP Kartepe’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

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Kartepe’de İnşaat Mühendisi Murat Yıldız, AK Parti İlçe Binasına giderek Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvuru formunu aldı. Murat Yıldız’ın cumartesi günü aday adaylığını açıklaması bekleniyor.

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