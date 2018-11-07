Kartepe’de İnşaat Mühendisi Murat Yıldız, AK Parti İlçe Binasına giderek Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvuru formunu aldı. Murat Yıldız’ın cumartesi günü aday adaylığını açıklaması bekleniyor.
Bugün 15:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
Murat Yıldız, Kartepe'den aday adayı oluyor
AKP Kartepe’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları devam ediyor.
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Bugün 15:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz