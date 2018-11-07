AKP’de başkanlık için kulis yarışı

AKP’de 31 Mart yerel seçim hareketliliği kulislerde devam ederken aday adaylarının istişaresi de sürüyor. İlk iki gün resmi başvurunun olmadığı İzmit ilçede, diğer ilçeler için aday olacak isimler İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüşüp istişare yaptı. Bu kapsamda Gölcük İlçe eski Başkanı Sedat Yücel Gölcük Belediye başkanlığı için Başkan Eryarsoy ile görüşürken Kartepe belediye eski başkanı Şükrü Karabalık ise Kartepe için görüştü.

‘BİRKAÇ GÜNE AÇIKLARIM’

Kartepe eski belediye Başkanı Şükrü Karabalık, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüştükten sonra ne zaman aday adayı olacaksınız sorusuna “İl başkanım ile görüştüm. İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ile de görüştükten sonra aday adayı olup olmayacağını açıklayacağım” dedi.Selin BECER