AKP’de başkanlık için kulis yarışı

AKP’de 31 Mart yerel seçim hareketliliği kulislerde devam ederken aday adaylarının istişaresi de sürüyor. İlk iki gün resmi başvurunun olmadığı İzmit ilçede, diğer ilçeler için aday olacak isimler İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüşüp istişare yaptı. Bu kapsamda Gölcük İlçe eski Başkanı Sedat Yücel Gölcük Belediye başkanlığı için Başkan Eryarsoy ile görüşürken Kartepe belediye eski başkanı Şükrü Karabalık ise Kartepe için görüştü.
‘BİRKAÇ GÜNE AÇIKLARIM’
Kartepe eski belediye Başkanı Şükrü Karabalık, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüştükten sonra ne zaman aday adayı olacaksınız sorusuna “İl başkanım ile görüştüm. İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ile de görüştükten sonra aday adayı olup olmayacağını açıklayacağım” dedi.Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Yolcu - Sedat YÜCEL çok dürüst bir insandı taki Fedakar BATI ile tanışıncaya kadar.Fedakar BATI onu rantın içine soktu.Rant tatlı geldi.Kazan kazan politikası...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.