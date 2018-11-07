AKP’de bu isimlere büyük şok

AKP’de merakla beklenen ilçe başkanlarının durumu sonunda belli oldu. Genel Merkez 12 Kasım’a kadar istifa etmeyin açıklamasını il başkanlıklarına gönderirken ilimizde de adaylık düşünen birçok isim bu kararla beklemeye geçti. İzmit için aday adaylığını açıklamak üzere hazırlıklara başlayan ve 10 Kasım’da açıklama yapması beklenen Ali Korkmaz’ın da adaylık açıklaması iptal oldu. Bu karar ayrıca ismi kulislerde geçen ve başkanlık için istifaya hazırlanan birçok ismi de etkiledi.

7 İLÇE BAŞKANI VE 7 İL YÖNETİCİSİ

İlçe Başkanlarından, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Gölcük İlçe Başkanı Şener Şöğüt, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez 12 Kasım tarihine kadar istifa edemeyecek. Aday adayı olması beklenen il yöneticilerinden Ali Korkmaz, Engin Koyun, Adnan Turan, Yakup Karaaslan, Hacer Banu Çürüksulu, Samet Taşdelen ve İdris Demir de istifa edemeyecek. Selin BECER