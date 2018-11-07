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Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu

İstifa edip İzmit Belediye Başkan aday adayı olması beklenen AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a ilçe başkanlarının istifa edemeyecekleri haberinin gelmesi doğum gününde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

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AKP’de İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un genel merkez kararı ile ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticilerinin istifa edemeyeceklerini açıklamasının ardından ilçe başkanlarının da hayalleri suya düştü. İstifa etmeye hazırlanan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a kötü haber doğum gününde geldi.  Bu özel güne bir adaylık sürprizi bekleyen Ayaz’a beklenen sürpriz tam tersi şekilde geldi. Adaylık yolunun açılmasını bekleyen Ayaz bugün gelen kararla şoka uğradı adaylık için istifasını cebine geri koydu. Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

Izmitli - bırakın bu işleri ilçe başkanlığı bile çok.. kendi işlerinin düşeceği adamlardan başkasına değer vermeyen insanlardan bıktı bu millet.

Yanıtla . 2Beğen 07 Kasım 17:23
01

Yolcu - Hasan AYAZ a kim ne diyebilirki...Babadan beri zerre kadar şahibesi olmayan pırıl pırıl bir genç adam.Böyle adamları çıkarın kimse bişey diyemez ve oyunuda seve seve verir.

Yanıtla . 1Beğen 07 Kasım 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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