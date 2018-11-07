AKP’de İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un genel merkez kararı ile ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticilerinin istifa edemeyeceklerini açıklamasının ardından ilçe başkanlarının da hayalleri suya düştü. İstifa etmeye hazırlanan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a kötü haber doğum gününde geldi. Bu özel güne bir adaylık sürprizi bekleyen Ayaz’a beklenen sürpriz tam tersi şekilde geldi. Adaylık yolunun açılmasını bekleyen Ayaz bugün gelen kararla şoka uğradı adaylık için istifasını cebine geri koydu. Selin BECER
Bugün 15:14 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
İstifa edip İzmit Belediye Başkan aday adayı olması beklenen AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a ilçe başkanlarının istifa edemeyecekleri haberinin gelmesi doğum gününde adeta soğuk duş etkisi yarattı.
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Bugün 15:14 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Izmitli - bırakın bu işleri ilçe başkanlığı bile çok.. kendi işlerinin düşeceği adamlardan başkasına değer vermeyen insanlardan bıktı bu millet.
Yolcu - Hasan AYAZ a kim ne diyebilirki...Babadan beri zerre kadar şahibesi olmayan pırıl pırıl bir genç adam.Böyle adamları çıkarın kimse bişey diyemez ve oyunuda seve seve verir.
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