Umut Serdar Yalçın: Kesinlikle yokum!

Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında “Kongre” konusu masaya yatırılmadı. Cizrespor maçından sonra yapılan açıklama ile birlikte çok sayıda yorum yapıldı ve bazı isimlerin başkan adayları arasında olabileceği konuşuldu. Bu isimlerden birisi de Kocaelispor’un 4 yıl önceki futbol şube sorumlusu Umut Serdar Yalçın’dı.

4YILDIR İYİ TAKİP EDEMİYORUM

Kocaeli Gazetesi’ne konuşan Yalçın, başkan adaylığı ile ilgili adının geçmesinden rahatsız olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Bahri Bey ile 4 yıl önce birlikte çalıştık ve bazı konularda fikir ayrılığı yaşadığımız için görevimden istifa ettim. İşlerimin yoğunluğu nedeni ile sonraki süreçte Kocaelispor’u sadece skor anlamında takip edebildim. Şu an gelinen noktanın da kesinlikle kötü olmadığı kanaatindeyim.

ÜZÜLDÜM AÇIKÇASI

Başkan Bey’in kongre kararı alacağı ile ilgili hiç bilgim yoktum. Açıkçası nedenlerini de merak ediyorum. Başkan adaylığı konusunda benim adımın geçmesini istemiyorum çünkü bu konu zerre kadar aklımın ucundan geçmiyor. Kısacası ben yokum. Gerçekçi olmam gerekirse bu kararın alınması beni üzdü. Umarım her şey yoluna girer ve kongre kararı alınmadan yola devam edilir. Erdem ÖVÜÇ