İşte Bülent Demirkanlı’nın istifa nedeni

Elde edilen bilgi ve iddialara göre Demirkanlı, 3-1 kazanılan Diyarbekir maçında yedek soyundurduğu futbolculardan Serhat ve Okan’ı ısınmaya gönderdiği sonra bu futbolculardan birisini kulübeye çağırdığı esnada futbolcunun yeleğini çıkarıp kulübeye fırlatması sonrası iplerin gerildiği, diğer futbolcunun da tavır göstermesi ile Demirkanlı’nın yönetimden bu iki futbolcunun kadro dışı kalmasını istediği öğrenildi.

İKNALAR ÇABA GETİRMEDİ

Başta Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere Bayburt yönetimi Demirkanlı’yı istifadan vazgeçirmek için çok uğraştı ancak Demirkanlı “O yapılan yelek fırlatma hareketi sadece bana değil, tüm takıma ve yönetime yapılmıştır. Eğer siz bunu böyle görmüyorsanız benim yapacak bir şeyim yok. Ya bu futbolcuları kadro dışı bırakırsınız ya da ben gidiyorum” dediği belirtildi. Yönetim ortak bir noktada buluşmak için zaman istese de Demirkanlı bunu kabul etmedi ve deneyimli teknik adam ekibi ile birlikte görevini bıraktı. Erdem ÖVÜÇ