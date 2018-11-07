Edirne Bölgesel Amatör Lig takımlarından Uzunköprüspor’da forma giyen golcü futbolcu Mert Erçakır yeni takımı ile gollerine devam ediyor. 1994 doğumlu forvet Uzunköprü’nün Çerkezköy 1911’i 2-0 mağlup ettiği haftada 1 gole imzasını attı. Uzunköprü aldığı bu galibiyet ile puanını 9’a çıkardı. Mert, geçtiğimiz hafta 1-1 sona eren Çanakkale Bigaspor karşılaşmasında da takımının tek golünü atan isimdi.
Bugün 15:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:23 TSİ )
Mert Erçakır 2’de 2 yaptı
Edirne Bölgesel Amatör Lig takımlarından Uzunköprüspor’da forma giyen golcü futbolcu Mert Erçakır yeni takımı ile gollerine devam ediyor.
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Bugün 15:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz