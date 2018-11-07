Mert Erçakır 2’de 2 yaptı

Edirne Bölgesel Amatör Lig takımlarından Uzunköprüspor’da forma giyen golcü futbolcu Mert Erçakır yeni takımı ile gollerine devam ediyor. 1994 doğumlu forvet Uzunköprü’nün Çerkezköy 1911’i 2-0 mağlup ettiği haftada 1 gole imzasını attı. Uzunköprü aldığı bu galibiyet ile puanını 9’a çıkardı. Mert, geçtiğimiz hafta 1-1 sona eren Çanakkale Bigaspor karşılaşmasında da takımının tek golünü atan isimdi.