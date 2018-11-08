Kocaeli'de çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Kocaelispor taraftarı Recep Ahmet Kam, Sözün Aynası adını verdiği şiir kitabının imza gününü bu akşam yapacak. 20 yıldır şairlik yapan Kam, son 2 yılda yazdığı şiirlerini bir kitapta derledi ve şiirlerinde duygulara nokta atışları yaptı. Sinada Yayınevi’nden piyasaya sürülecek olan Sözün Aynası’nın imza töreni bu akşam 21.00’deİzmit Fuar içinde yer alan Peyke Kafe Restoran’da gerçekleşecek.
Bugün 07:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 15:24 TSİ )
Kocaelisporlu şairin imza günü bu akşam
Kocaeli'de çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Kocaelispor taraftarı Recep Ahmet Kam, Sözün Aynası adını verdiği şiir kitabının imza gününü bu akşam yapacak.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz