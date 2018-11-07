Kocaelispor’un Cumartesi günkü rakibi Bayburt Grup İl Özel İdare’de teknik adam Bülent Demirkanlı ile yollar ayrılmış ve geçen sezon Darıca Gençlerbirliği’ni 3. Lig’den 2. Lig’e çıkaran Uğur Balcıoğlu ile görüşmelere başlanmıştı. Prensipte anlaşan Balcıoğlu ve Bayburt yönetimi dün yapılan görüşmeler sonrasında noktayı koyamadı ve dün itibari ile Bayburt’ta resmi olarak anlaşan bir teknik adam yoktu.
Bugün 15:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Bayburt’ta Uğur Balcıoğlu olmadı
Kocaelispor’un Cumartesi günkü rakibi Bayburt Grup İl Özel İdare’de teknik adam Bülent Demirkanlı ile yollar ayrılmış ve geçen sezon Darıca Gençlerbirliği’ni 3. Lig’den 2. Lig’e çıkaran Uğur Balcıoğlu ile görüşmelere başlanmıştı.
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Bugün 15:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz