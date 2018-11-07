Bayburt’ta Uğur Balcıoğlu olmadı

Kocaelispor’un Cumartesi günkü rakibi Bayburt Grup İl Özel İdare’de teknik adam Bülent Demirkanlı ile yollar ayrılmış ve geçen sezon Darıca Gençlerbirliği’ni 3. Lig’den 2. Lig’e çıkaran Uğur Balcıoğlu ile görüşmelere başlanmıştı. Prensipte anlaşan Balcıoğlu ve Bayburt yönetimi dün yapılan görüşmeler sonrasında noktayı koyamadı ve dün itibari ile Bayburt’ta resmi olarak anlaşan bir teknik adam yoktu.