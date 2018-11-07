U-17 Ligi B Grubu’nda bu sezon başarılı maçlar oynayan Kocaeli Güneşspor son maçında Cephanelik Stadı’nda 41 Futbol Kulübü ile oynadığı maçı 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Namağlup olarak grubu ligin bitimine bir hafta kala lider bitiren Yeşil Siyahlılar maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ligde 13’te 13 yaparak 39 puanla hak edilen şampiyon üzerine Başkan Nebil Uzun, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kocaeli Güneş normal sezondaki son maçını Cuma akşamı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda HerekeYıldızspor ile oynayacak ve 19.00’da başlayacak maçın ardından tur atacak.
Bugün 15:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Güneşspor U-17 namağlup şampiyon!
U-17 Ligi B Grubu’nda bu sezon başarılı maçlar oynayan Kocaeli Güneşspor son maçında Cephanelik Stadı’nda 41 Futbol Kulübü ile oynadığı maçı 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.
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Bugün 15:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz