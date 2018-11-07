Cizrespor, PFDK’ya sevk edildi

Kocaelispor, Cizre’de taş yağmuruna tutulmuş ve her iki takımın teknik ekibi ile futbolcuları zor anlar yaşamıştı. Profesyonel Disiplin Kurulu konu ile ilgili kararını verdi ve Cizre ekibini disipline sevk etti. Cizrespor’un cezası Perşembe günü netleşecek.

KARAR

CİZRESPOR Kulübü'nün 04.11.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.