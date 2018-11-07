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Bugün 15:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:30 TSİ )

Ustalar gol yağdırdı!

Marmara Masterler Federasyon Ligi ikinci haftası bol gollü maçlara sahne oldu.

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Haftanın en farklı galibiyetini Körfez Masterler’i 7-1 mağlup eden ÖzkarMaster elde etti. Darıca Master sahasında Bekirpaşa’yı 3-1 devirirken, Aslan Master de deplasmanda Kocaeli Master karşısında 4-2’lik galibiyet elde etti. Grupta 2’de 2 yapan ve 6 puan toplayan Aslan Master lider durumda bulunuyor. Aynı puanlı Darıca ikinci, 3’er puanlı Özkar Master ile Kocaeli Master 3 ve 4. puansız Bekirpaşa ve Körfez Master 5 ile 6. sırada yer alıyor.

MMFL İKİNCİ HAFTA SONUÇLAR

Kocaeli Master: 2 – Aslan Master: 4

Darıca Master: 3 – Bekirpaşa Master: 1

Körfez Master: 1 – Özkar Master: 7

MMFL PUAN DURUMU

Aslan Master - 6

Darıca Master - 6

Özkar Master - 3

Kocaeli Master - 3

Bekirpaşa Master - 0

Körfez Master - 0

Bugün 15:28 TSİ - Spor

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