Ustalar gol yağdırdı!

Haftanın en farklı galibiyetini Körfez Masterler’i 7-1 mağlup eden ÖzkarMaster elde etti. Darıca Master sahasında Bekirpaşa’yı 3-1 devirirken, Aslan Master de deplasmanda Kocaeli Master karşısında 4-2’lik galibiyet elde etti. Grupta 2’de 2 yapan ve 6 puan toplayan Aslan Master lider durumda bulunuyor. Aynı puanlı Darıca ikinci, 3’er puanlı Özkar Master ile Kocaeli Master 3 ve 4. puansız Bekirpaşa ve Körfez Master 5 ile 6. sırada yer alıyor.

MMFL İKİNCİ HAFTA SONUÇLAR

Kocaeli Master: 2 – Aslan Master: 4

Darıca Master: 3 – Bekirpaşa Master: 1

Körfez Master: 1 – Özkar Master: 7

MMFL PUAN DURUMU

Aslan Master - 6

Darıca Master - 6

Özkar Master - 3

Kocaeli Master - 3

Bekirpaşa Master - 0

Körfez Master - 0