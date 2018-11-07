Ustalar gol yağdırdı!

Haftanın en farklı galibiyetini Körfez Masterler’i 7-1 mağlup eden ÖzkarMaster elde etti. Darıca Master sahasında Bekirpaşa’yı 3-1 devirirken, Aslan Master de deplasmanda Kocaeli Master karşısında 4-2’lik galibiyet elde etti. Grupta 2’de 2 yapan ve 6 puan toplayan Aslan Master lider durumda bulunuyor. Aynı puanlı Darıca ikinci, 3’er puanlı Özkar Master ile Kocaeli Master 3 ve 4. puansız Bekirpaşa ve Körfez Master 5 ile 6. sırada yer alıyor.
MMFL İKİNCİ HAFTA SONUÇLAR
Kocaeli Master: 2 – Aslan Master: 4
Darıca Master: 3 – Bekirpaşa Master: 1
Körfez Master: 1 – Özkar Master: 7
MMFL PUAN DURUMU
Aslan Master - 6
Darıca Master - 6
Özkar Master - 3
Kocaeli Master - 3
Bekirpaşa Master - 0
Körfez Master - 0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz