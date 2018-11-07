AKP’de 2 günde 10 kişi başvurdu

AKP'de belediye başkan aday adaylığı heyecanı devam ediyor. AKP'den belediye başkan adayı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuruları 5 Kasım'da başlamıştı. İki gün içerisinde AKP İl Başkanlığı'na yapılan resmi başvuru sayısı 10 oldu.

RESMİ BAŞVURULARINI YAPTILAR

Derince Belediye başkan aday adaylığı için Necdet Deniz, Dilovası Belediye başkan aday adaylığı için Orhan Çarıkçı, Gölcük Belediye başkan aday adaylığı için Ekrem Aktuğ, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için Caner Göçmez, Melek Çelik, Nihat Tekgümüş, Karamürsel Belediye başkan aday adaylığı için Fevzi Utaş, Karetepe Belediye başkan aday adaylığı için Murat Yıldız, Gebze Belediye başkan aday adaylığı için Adnan Malkoç ve İlyas Aydıner. Selin BECER