Hatipoğlu’ndan gövde gösterisi

MHP’den Körfez Belediye Başkan adayı gösterilen emekli eğitimci Azmi Cihat Hatipoğlu, önceki akşam düzenlenen geniş katılımlı törenle adaylık başvuru dosyasını ilçe başkanı Zeki Gürsu’ya teslim etti. Kalabalık bir ekiple birlikte ilçe teşkilatına giden başkan adayı Hatipoğlu için bina dışında tören düzenlendi. Kocaeli genelindeki çok sayıda Erzurumlu derneklerinin başkanları da düzenlenen törende hazır bulundu.

DERNEKLER AKIN ETTİ!

Başvuru törenine katılanlar arasında MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel, Kocaeli Aşkaleliler Derneği Başkanı Mahmut Atıcı, Darıca Oltulular Derneği Başkanı Muhsin Aslan, Kartepe Erzurumlular Derneği Başkanı Hüseyin Şimşek, İspir Yaylaları Köyü Derneği Başkanı Erdal Sağlam, Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin, meclis üyeleri Vahit Eryılmaz, Mehmet Gümüş, Eyüp Öztürk, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

1999 RUHU GELİYOR

Yaklaşık 500 kişinin katılımı ile düzenlenen adaylık açıklamasına Kocaeli’deki Erzurumlu iş adamları da katılım gösterdi. Coşkulu kalabalık ile adeta gövde gösterisi yapan MHP’nin Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yaptığı açıklamada ilçede parmakla dikkat çeken bir meclis listesi ile sahada yer alacaklarını belirterek, “Seçimi kazanıp Körfez’de 1999 ruhunu yeniden yaşatacağız. Körfez halkına hizmet vermek için görevi istiyoruz. Adayımız Azmi hocamız ile her kesimin oyuna talibiz” dedi.

“KAYNAKLARIMIZ BOŞA GİTMEYECEK”

Gürsu’nun ardından konuşan MHP’nin Körfez adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, hazırladıkları projeler ile ilçenin kadirini değiştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Hatipoğlu, “Tüm projelerimizi önümüzdeki günlerde sırayla açıklayacağız. Seçildiğimiz takdirde belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde ve yalnızca hizmet için kullanacağız” dedi.

“KÖRFEZ’İN SORUNU ÇOK”

Hatipoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Körfez Belediyesi’nde artık yolsuzluğa ve şaibeye izin vermeyeceğiz. İlçenin ihtiyaçlarını biliyoruz, Körfez’in her sokağına gireceğiz. Her mahallemizin sorunları var, bunların başında da ara sokaklara yapılan kamyon ve TIR parkları yer alıyor. Yapılan her çalışma şeffaf ve adil olacak, sosyal projelerimiz hayata geçirilecek.”

“AZMİ’NİZE SAHİP ÇIKIN”

İlçenin yollarının temiz olacağını dile getiren Hatipoğlu, “İlçede yaşayan her bir vatandaşımız eşit hizmet alacak. Körfez için çalışmaya azmimiz var. Azminize sahip çıkın” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Azmi Cihat Hatipoğlu, ailesini ile birlikte parti binasına geçti ve başvuru dosyasını ilçe başkanı Zeki Gürsu’ya teslim etti.

MHP’de meclise ilk başvuru

MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nda başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun ardından belediye meclis üyeliği için ilk başvuru da yapıldı. İlçede mali müşavir olarak çalışan Zülalşah Ünsal, önceki gün kalabalık bir heyetle birlikte gittiği parti binasında başvuru dosyasını ilçe başkanı Zeki Gürsu’ya teslim etti.

“İŞ VE ÇALIŞMA ZAMANI”

Başvuru töreninde konuşan Zülalşah Ünsal, “Artık laf değil, iş ve çalışma zamanı. Ben Körfez’de büyüdüm, tüm eğitimimi ilçede ve Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladım” diye konuştu. Ünsal’ın dosya teslimi ve açıklamasına partinin kadın kolları, başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, ailesi ve çok sayıda kadın da destekçi olarak katıldı.