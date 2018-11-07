İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokakta bulunan bir evde ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda bir kadın kendini 3. kattan aşağı atarak intihar girişiminde bulundu. Kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Detaylar gelecek...
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Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi!
İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokakta bulunan bir evde ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda bir kadın kendini 3. kattan aşağı atarak intihar girişiminde bulundu.
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Bugün 17:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz