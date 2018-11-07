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Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi!

İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokakta bulunan bir evde ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda bir kadın kendini 3. kattan aşağı atarak intihar girişiminde bulundu.

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İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokakta bulunan bir evde ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda bir kadın kendini 3. kattan aşağı atarak intihar girişiminde bulundu. Kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Detaylar gelecek...

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