Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hüseyin İnce idaresindeki 41 H 8911 plakalı otomobil, Körfez Şirinyalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek yanmaya başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil demir yığınına döndü

Ters dönerek yanan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Hüseyin İnce ve aynı aileden Zümre İnce, Mehmet İnce ve Hamide İnce sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Tamamen yanarak demir yığınına dönen otomobil ise çekisiyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN