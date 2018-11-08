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9 yıl sonra yakalanmıştı! Adli kontrolle serbest kaldı

9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Yorumlar

(4)
04

Hamiyet Sahin - Kasıt yoksa,ve ölenin yakınları davacı değilse serbest kalması doğal.yasal işlem bu yönde.Önemli olan kasıt olması ve bilerek isteyerek planlayarak yapmış mı odur.Allah ölene rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 08 Kasım 10:28
03

hacı - adam haklı 9 yıl kaçak yakalayamamışlar aslında bu kişiye ödül vermek lazım

Yanıtla . 2Beğen 08 Kasım 09:59
02

Yılmaz Karhan - TURKIYEDE AZ CALARSAN HIRSIZ ÇOK CALARSAN BEYFENDI OLURSUN. TURKIYEDE KAZAYLA ADAM ÖLDÜRSENDE ÖLENIN DEGERI YOKTUR YETERKI ARKANDA SAYIN OLSUN YOKSA ADAM ÖLMÜŞ ÖLMEMİŞ ÖNEMLİ DEGİLDEGIL

Yanıtla . 0Beğen 08 Kasım 09:37
01

Cuneyt - Bunu haberi görenler yayaya yol verir mi? Tabi ki vermez. Çünkü ezip geçip öldürsen de ceza verilmiyo. Nasıl bir kanun sistemi varsa artık

Yanıtla . 1Beğen 08 Kasım 09:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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