Başkan Karaosmanoğlu, motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi

Gerçekleştirilen programda motosiklet toplulukları adına konuşan Kocaeli Motosiklet Birliği Koordinatörü Ayhan Acar, “Size tekrar tüm kulüpler adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz motorsikletçiler olarak kimiz, böyle küçük sayısal veriler vererek aslında görünmezin ardındaki buzdağından bahsetmek istiyorum. 2018 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 24 milyon araç var ve bu araçların yaklaşık yüzde 15’i motorsiklet. Kocaeli’nde bu durum yine sayısal verilere göre yaklaşık 390 bin araçta 28 bin motorsiklet kullanıcısı var. Şehir içinde maalesef kuralları duygusal yönden akan trafik şartlarında otobüs sürücüsünün evinden çıktığı psikolojiyle alakalı stresiyle yürüyüp gittiği trafikte bizlerde bu trafiğin içerisinde maalesef bazen canlar yitiriyoruz. Ben hepsini de buradan bir kez daha anarak rahmet diliyorum. Sadece motorsiklet kullanıcıları boş zamanlarını geçiren değil aynı zamanda her sektörden iş gücü sahibi olan ve her türlü inanca, duyguya sahip insanlardan oluşuyor” dedi.

"TÜRKİYE GELİŞTİ"

Daha sonra konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün dünyada bu sizin yaşadığınız heyecanı, aşkı tadamayan milyonlar var. Onlar televizyonda belki görüyorlar. Bazen fukaralıktan, bazen demokraside, bazen cumhuriyetin olmayışından, özgürlüklerin olmayışından. Türkiye gelişti. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok dua ediyorum. Bizim soframızı da bereketlendirdiniz. Hepinize sağlık, mutluluk, kazasız belasız sürüşler diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından motosiklet tutkunları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na motosiklet sürücüsü yeleği ve çeşitli hediyeler takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.