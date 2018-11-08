Kent Konseyi'nden İKM'ye ziyaret

İKM binasında gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar ve Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca katıldı.

İzmit’teki Çarşı Kültürü Çok Güzel

Ziyarette konuşan Genel Sekreter Gültekin Görüm, Başkan Murat Öztürk ve yönetimini tebrik ederek yeni dönem çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. İzmit esnafının temsilcisi olan İzmit Kent Merkezi’nin çok önemli olduğunu ve hak ettiği değere kavuşması gerektiğini söyleyen Görüm, Öztürk ve yönetimine bu konuda güvendiklerini ifade etti. İzmit’teki çarşı kültürünün çok güzel olduğunu ve vatandaşın aradığı her şeye kolaylıkla ulaşabilmesi bakımından farklı kentlere örnek teşkil ettiğini belirten Görüm, gerek esnafın gerekse müşterilerin sorunlarına çözüm üreten bir İKM’nin varlığının Kocaeli’ye ayrı bir değer katacağı düşüncesinde olduğunu vurguladı. Görüm ayrıca, Gerek esnafın gerekse tüketicinin herhangi bir problem, sıkıntı ya da ihtiyacı durumunda başvurabileceği böylesi bir oluşumun varlığının İzmit’in kalitesini arttıracağına dikkat çekti.

İzmit Esnafının Sesi Olmak İsitiyoruz

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren İKM Başkanı Murat Öztürk kent konseyi yönetimine teşekkür etti. Genel kurullarının ardından aldıkları bu zorlu görevde hızlıca çalışmalara başladıklarını belirten Öztürk, yaklaşık 200 üyelerinin olduğunu fakat bu sayıyı yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. İzmit esnafının sesi olmak, problemlere ve ihtiyaçlara çözüm önerisi getirmek amacında olduklarına dikkat çeken Öztürk, İKM’nin esnaf tarafından rahatlıkla ve huzurla girip çıkacağı bir yer olmasını istediklerini vurguladı. AVM’lerin çarşı kültürünün sağladığı sıcaklığı veremediğinden bahseden Öztürk, yavaş yavaş kaybolan bu kültürün bir an önce canlandırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Kocaeli Kent Konseyi Yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Öztürk, birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti