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Hamilelikte unutkanlık alarmı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, hamilelik sürecinin anne adayında hormonsal, fiziksel ve psikolojik birçok değişikliğe neden olduğunu ve hafıza sorunlarına da yol açabileceğini ifade etti.

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Hamilelik döneminde anne adaylarının unutkanlık yaşaması hormonlar ile ilgili olabilmektedir. Hamilelik döneminin bebeğin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiğini belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, hamilelik sürecinin anne adayında hormonsal, fiziksel ve psikolojik birçok değişikliğe neden olduğunu ve hafıza sorunlarına da yol açabileceğini söyledi.

Hamilelik döneminde çoğu anne adayları unutkanlıktan şikayetçi olmaktadır. Hamilelikte sadece hafıza sorunları değil konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği de görülebiliyor. Tunçay konuyla ilgili şunları söyledi: "Yapılan araştırmalarda hamilelik sırasında kadınlarda yüzde 68 oranında hafıza değişikliği görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca yüzde 54 konsantrasyon güçlüğü ve buna bağlı olarak gelişen dikkat eksikliği, yüzde 52 oranda kısa süreli hafıza kayıplarına neden olduğu belirtilmiştir. Hafıza kayıpları gebeliğin ilk ve son 3 ayında daha belirgin olur. Doğumdan sonra 1-2 ay içinde geçer ama bazen 1 yıla kadar uzayabilir."

Hamilelik dönemindeki unutkanlıkların düzelmesine yardımcı olabilecek birkaç bilgiyi de paylaşan Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, "Bu durum tedavi gerektirmese de bazı önlemlerin fayda sağlayabilir. Örneğin, yapılacak işleri not tutmak, alışkanlıkları değiştirmemek, vitamin, demir eksiklikleri var ise bunları sağlıklı şekilde normal değerine ulaştırmak ve en önemlisi balık yağlarının kullanılması hafıza kayıplarının düzelmesinde yararı olduğu çalışmalarla gösterilmiştir" diye konuştu.

Bugün 09:33 TSİ İHA Kocaeli- Sağlık

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