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KTO'dan Krizde İşletme Stratejileri

Körfez Ticaret Odası güncel konular ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Komiteleri müşterek toplantısında meclis ve komite üyelerine mali müşavir ve ekonomist Çağlayan Ateş tarafından Kriz yönetimi konulu eğitim verildi

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Körfez Ticaret Odası güncel konular ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Komiteleri müşterek toplantısında meclis ve komite üyelerine Eğitmen Çağlayan Ateş tarafından Kriz yönetimi konulu eğitim verildi. ilgiyle dinlenen eğitimde mali müşavir ve ekonomist

 Çağlayan Ateş katılımcılara ekonomi ve krizle ilgili pek çok konuyu detaylı olarak anlattı.

"KRİZ İSTİKRARSIZ BİR DURUMDUR"

Eğitimde Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ekonominin % 99’unu, toplam mal ve hizmet satışlarının % 66’sını, toplam istihdamın % 75’ini, oluşturduğunu vurgulayan Ateş ‘’Kocaeli ilinin Körfez ilçesinde KOBI ölçekli çok sayıda işletme mevcuttur. 2018 yılının yaz aylarında başlayan ekonomik çalkantı, Türkiye’ye yansımaları ve özellikle döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü artışlar döviz borçlusu olan veya hammaddelerini yabancı para üzerinden temin ederek yurtiçi piyasaya TL olarak satan işletmelerimizi zor durumda bırakmıştır. Kriz, beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen, çabuk cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını bozarak mevcut değerlerini, amaçlarını ve iş görme kabiliyetini tehdit eden bir durumdur. Kısacası kriz, istikrarsız bir durumdur’’ dedi

KRİZLER FIRSATA ÇEVRİLMELİ

Seminerde kriz durumunda işletmelerin finansal açıdan ne gibi önlemler alması ve nasıl stratejiler oluşturması gerektiği konuları ile ilgili detaylı bir sunum yapan Ateş ‘’kriz göstergelerinin neler olduğu doğru saptandığında doğru bir işletme yönetimi stratejisi ile işletmeler krizleri fırsata çevrilebilir ve krizlerden büyüyerek çıkabilirler’’ dedi.

ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Gerçekleştirdiği sunum için mali müşavir ve ekonomist Çağlayan Ateş’e teşekkür eden Öztürk ‘’Çağlayan Bey odamızda çok sevilen ve ilgiyle dinlenen bir isim bugün kendisini aramızda görmekten son derece memnunuz verdiği bilgiler için tüm odamız adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi. Eğitim mali müşavir ve ekonomist Çağlayan Ateş’e plaket takdim edilmesi ile son buldu

Bugün 10:02 TSİ - Ekonomi

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