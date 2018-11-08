İYİ Parti Dilovası'nda yeni başkan belli oldu

Önceki gün İlçe toplantısında alınan kararla İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Ozan Yasin'in ataması gerçekleştirildi. Konu İle ilgili görüşlerini paylaşan Dilovası İYİ Parti İlçe Başkanı Emin Yılmaz, "Ozan ilçemizin sevilen ve sayılan gençlerinden, kendisinin Partimize de emeği çoktur, Ayrıca kurucu teşkilat yöneticilerinden biri olan Ozan kardeşimin bu görevi üstlenmesinden çok mutlu oldum, inanıyorum ki yerel seçimlerde gençlere düşen büyük sorumluluğu yerine layıkıyla getirecektir" dedi.

Kısa bir açıklama yapan çiçeği burnunda ki yeni gençlik kolları başkanı Ozan Yasin, hedeflerinin ilçede ki gençlerin sorunlarını ve sıkıntılarını her platformda dile getirmek ve İYİ Parti iktidarında çok çalışarak sorunlara çözüm bulacaklarına dair inancından söz etti. Hedeflerinin 2019 yerel seçimleri kazanmak olduğunu söyleyen Başkan Ozan Yasin hedefe gençler ile beraber yürüyeceklerini ifade etti.