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Bugün 10:19 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 10:39 TSİ )

Akıllı telefonları bakın en çok ne için kullanıyoruz

Türkiyede akıllı telefonların hangi amaçla kullanıldığı belli olurken yüzde 44 oranla en çok fotoğraf ve video çekmek amacıyla kullanıldığı görüldü.

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Medya takibinin öncü kurumu AJANS PRESS akıllı telefonların kullanılma amacına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. AJANS PRESSIN WeAre Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiyede akıllı telefonların en çok fotoğraf ve video çekmek amacıyla kullanıldığı görüldü. Bu oran ise yüzde 44 şeklinde gerçekleşirken ikinci sıraya yüzde 38 oranıyla alarm kurma yerleşti. Üçüncü sırada ise yüzde 25 oranıyla haberlere bakma yer aldı.

Elde edilen veriler neticesinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarken istatistiklere sosyal medya kullanımları dâhil edilmedi. Türkiyenin yüzde 23ünün de hava durumunu kontrol etmek için akıllı telefon kullandığı ortaya çıkarken bunun yanı sıra insanların yüzde 9unun not almak liste yapma amacıyla kullandığı görüldü. Yüzde 7lik kısma denk gelen iki farklı gruptan biri ise randevularını kontrole etmek için kullanırken diğer kesimin kitap dergi okumak için kullandığı saptandı.Kişilerin az bir kısmına tekabül eden yüzde 5lik dilimin de akıllı telefonları diyet ya da herhangi bir sağlık aktivitesini kontrol etmek amacıyla kullandığı tespit edildi.

TEKNOLOJİ SAYFALARININ EN ÇOK KONUŞULAN BAŞLIKLARI ARASINDA

AJANS PRESS ve PRNETIN gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede akıllı telefonların teknoloji sayfalarının en çok konuşulan başlıklarından birisi olduğu görüldü. 2017 yılında 12 bin 107 haber yansıması tespit edilen akıllı telefonlarda 2018 yılı haber adetlerine bakıldığında bu rakamın 17 bin 957 olduğu görüldü. Yazılı mecralara yansıyan haber başlıkları incelendiğindeakıllı telefonların en çok şarj sorunu kullanım alanları bağımlılık ve piyasaya yeni çıkan modellerle konuşulduğu tespit edildi.

Bugün 10:19 TSİ - Teknoloji

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