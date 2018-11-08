Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da destek oluyor. Derince’de ilk etapta 2019 yılı gelir tarifesi ücretleri ve düğün salonu ücretlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı alınmıştı. Başkan Bulut’un enflasyonla olan mücadeleye katkısı sadece bunlarla sınırlı kalmadı ve Çenesuyu da kampanyaya dahil oldu. Türk Lirası’nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması sonucu hammadde alım fiyatlarının düşmesiyle Çenesuyu’nun pet şişe ürünlerindeki satış fiyatı 8,50 TL’den 7,50 TL’ye indirildi.

HAMMADDE FİYATLARINA YANSIDI

Çenesuyu’ndaki toplam % 11.75’lik orandaki indirimin bugünden itibaren Çenesuyu’nun dört ana bayisi olan Çenedağ Bölge Bayisi (İzmit Kotko Toptancılar Sitesi), İhya Meşrubat (Körfez), Malkoç Ticaret (Derince) ve Emin Ticaret (Gebze-Darıca) ile Kaşık Tesisleri’nde geçerli olacağını belirten Başkan Bulut, “Yıl içerisinde Çenesuyu fiyatlarına yansıttığımız artış dolarla aldığımız hammaddeden kaynaklanıyordu. Aslında biz suya zam yapmadık. Bu artış hammaddenin bize olan maliyetinin şişeye yansımasıydı. Ekonominin normalleşmesi ve döviz kurlarındaki düşüşle birlikte Çenesuyu’ndaki ürünlerimizde ortalama % 11.75’lik bir indirime gidiyoruz. Çenesuyu hepimizin ortak değeri ve biz de bu değerimizi halkımıza en uygun fiyatla sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ürün Adı: Eski Fiyatı: Yeni Fiyatı:

0,33 Litre (24 Adet) 1 Koli 8.50 TL 7.50 TL

0,5 Litre (24 Adet) 1 Koli 8.50 TL 7.50 TL

1,5 Litre (12 Adet) 1 Koli 8.50 TL 7.50 TL

5 Litre (4 Adet) 1 Koli 8.50 TL 7.50 TL

Bardak (40 Adet) 1 Kutu 8.50 TL 7.50 TL