Aranan 84 kişi uygulamada yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, motosikletli polis timlerinin genel asayişin sağlanması, önleyici güvenlik hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve halkla ilişkilerin geliştirilmesinde, devam eden huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamakta etkin bir role sahip olduğu vurgulandı. Gebze ve Karamürsel ilçe emniyet müdürlükleri ile İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin geçen ay il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda 10 bin 16 kişinin sorgusunun yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı, 13 kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait MKE yapımı 73 fişek ele geçirildi. 15 kişi üzerinde kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 126 fişek, 1 kişiden av tüfeği ve 5 fişek elde edildi. Bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapıldı. 55 kişi üzerinde 262 gram 18 miligram esrar, 5 kişi üzerinde 54 uyuşturucu hap ele geçirildi. 483 aracın kontrolü sağlanarak çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ile 1 motosiklet trafikten men edilerek adli işlem yapılmıştır." Açıklamada, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak huzur ve güveni tesis etmek üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.