Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

İstanbul Pendik Dolayoba Sanayi bölgesinde kurulan daha sonra büyüyerek Gebze'de de faaliyetlerine başlayan İzoart İzolasyon İnşaat Taahhüt Elektronik San. Dış Tic. Ltd. Şti iflas etti. Şirket, İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16/05/2018 tarihli ve 2017/310 Esas sayılı yasa ile iflasına karar verdi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.