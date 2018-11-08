İstanbul Pendik Dolayoba Sanayi bölgesinde kurulan daha sonra büyüyerek Gebze'de de faaliyetlerine başlayan İzoart İzolasyon İnşaat Taahhüt Elektronik San. Dış Tic. Ltd. Şti iflas etti. Şirket, İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16/05/2018 tarihli ve 2017/310 Esas sayılı yasa ile iflasına karar verdi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.
Bugün 11:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!
Gebze'de bulunan İzoart İzolasyon İnşaat Taahhüt Elektronik San. Dış Tic. Ltd. Şti iflas etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:07 TSİ - Ekonomi
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz