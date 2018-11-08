2013 yılında kurulan genel merkezi Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan Mastmetal Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Şirkete geçici komiser olarak Mali Müşavir Tuncer Karaman atandı. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.
Bugün 11:19 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Mastmetal Çelik Yapı, konkordato ilan etti!
Mastmetal Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti.
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Bugün 11:19 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz