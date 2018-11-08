2013 yılında kurulan genel merkezi Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan Mastmetal Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Şirkete geçici komiser olarak Mali Müşavir Tuncer Karaman atandı. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.