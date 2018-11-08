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Bugün 11:27 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:30 TSİ )

Temizlik firması da konkordato ilan etti!

Özalp Temizlik Sos. Hizmetler İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi konkordato ilan etti.

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Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Özalp Temizlik Sos. Hizmetler İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi konkordato ilan etti. Firmaya geçici komiser olarak Mali Müşavirler Hafiz Coşkun, Osman Celaleddin Sivaslıgil Hukukçu Hasan Ünal atandı. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.

Bugün 11:27 TSİ - Ekonomi

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