Temizlik firması da konkordato ilan etti!

Büyütmek için resme tıklayın

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Özalp Temizlik Sos. Hizmetler İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi konkordato ilan etti. Firmaya geçici komiser olarak Mali Müşavirler Hafiz Coşkun, Osman Celaleddin Sivaslıgil Hukukçu Hasan Ünal atandı. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.