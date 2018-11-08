Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Özalp Temizlik Sos. Hizmetler İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi konkordato ilan etti. Firmaya geçici komiser olarak Mali Müşavirler Hafiz Coşkun, Osman Celaleddin Sivaslıgil Hukukçu Hasan Ünal atandı. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.
Bugün 11:27 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Temizlik firması da konkordato ilan etti!
Özalp Temizlik Sos. Hizmetler İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi konkordato ilan etti.
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Bugün 11:27 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz