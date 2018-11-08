Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:32 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:34 TSİ )

Kültür Tepesi ödül aldı

İstanbul'da düzenlenen Sign of the City Awards 2018 yarışmasında İzmit Kültür Tepesi Projesi ödüle layık görüldü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 61 kurum ve kuruluşun 120 projeyle katıldı. İzmit Kültür Tepesi Projesi, kent ve mimarlık kategorisinde En İyi Kentsel Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazandı. İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen ödül törenine Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Bugün 11:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Sigarayla fotoğraf paylaşmak yasaklanacak! mask
Sigarayla fotoğraf paylaşmak yasaklanacak!
AKP’de ilçe başkanları istifa etmeyecek! mask
AKP’de ilçe başkanları istifa etmeyecek!
Kent Konseyi'nden İKM'ye ziyaret mask
Kent Konseyi'nden İKM'ye ziyaret
Körfez Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı: Fatih Kahrıman mask
Körfez Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı: Fatih Kahrıman
ÇMO Atık Yakma Tesisine itiraz etti mask
ÇMO Atık Yakma Tesisine itiraz etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL