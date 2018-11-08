Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 61 kurum ve kuruluşun 120 projeyle katıldı. İzmit Kültür Tepesi Projesi, kent ve mimarlık kategorisinde En İyi Kentsel Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazandı. İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen ödül törenine Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Bugün 11:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Kültür Tepesi ödül aldı
İstanbul'da düzenlenen Sign of the City Awards 2018 yarışmasında İzmit Kültür Tepesi Projesi ödüle layık görüldü.
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Bugün 11:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz