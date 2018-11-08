Andız: Yeni neslin önünü biz Cumhuriyet gençleri açacak

CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanları Kasım ayı toplantısı İl Başkanı Emre Andız başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Gökhan Orhan, İl Sekreteri Emre gümüş ve Örgütlenmelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Caner Arduç da katıldı. İl binasında gerçekleşen toplantıda İl Başkanı Emre Andız, gençlik kolları ilçe başkanlarından yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GENÇLİK KOLLARI İL SKM KURULUYOR

Mart 2019 yerel seçimleri için İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni oluşturacak olan CHP Gençlik Kolları İl Örgütü, 12 ilçe gençlik kollarından bu SKM’de yer alacak birer temsilci istedi. Bu şekilde seçim çalışmalarının sorunsuz koordineli bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyen İl Başkanı Emre Andız, “İl SKM’mizi oluşturup 12 Kasım Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza koordineli bir şekilde dur durak bilmeden aralıksız devam edeceğiz “ dedi.

ANDIZ, “ÖNCE KOCAELİ ÖNCE GENÇLER “

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Üzerimize düşen görevlerin farkındayız. Gençlik Örgütleri olarak da her noktada sorunsuz bir çalışma yürütmek adına yerel seçimlere yönelik yol haritamız hazır. Pazartesi gününden itibaren de tüm ilçelerimizle koordineli bir çalışma yürüteceğiz” dedi. Gençlik örgütlerimizde bir heyecan, bir umut, bir ışık var diyen andız, “Seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Yerel gençlik olarak Kocaeli’nin ilerideki yöneticileri bizleriz. Yeni neslin önünü biz Cumhuriyet gençleri açacağız bunu hiç kimse unutmasın. Önce Kocaeli önce gençler “ifadelerini kullandı.

ORHAN, “GENÇLERİN GÜCÜNE İNANIYORUM “

Cumhuriyet Halk Partisi, umudun, özgürlüğün ve gençliğin partisidir diyerek sözlerine başlayan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Gökhan Orhan, “Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Hem partimiz hem de şehrimiz için başarı hayallerini gerçekleştirmek adına görev; nasırlı ellerini taşın altına koyacak yürekli gençlere düşmektedir. Bu ipi birlikte göğüsleyeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Tek hedefimiz seçimleri kazanmak. Bu da birlik beraberlikle, çok çalışmakla olacak. Bu güce inanıyorum” dedi. Bizler, umudumuzu Gazi Paşa'mızdan, hayallerimizi güzel Kocaelimizin her köşesindeki sevgiden ve nezaketten alıyoruz diyen Orhan, “Gençlik örgütleri olarak hazırız başaracağız “ifadelerini kullandı.