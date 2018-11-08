Tepeköy’deki öğrenci yurdunda açılış var

Yaklaşık 3 milyon lira harcanarak yaptırılan öğrenci yurdunun resmi açılışı12 Kasın Pazartesi günü saat 11.30 da gerçekleştirilecek. Türkiye Gençlik Vakfı ( TUGVA) tarafından işletilecek öğrenci yurduyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “ öğrenci yurdu projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Eğitimleri için memleketlerinden gelen öğrencilerimiz için planladığımız öğrenci yurdumuzda onları kendi evlerindeki sıcaklığı hissettirmek için büyük titizlikle çalıştık. Gerek mimarisi, gerekse içerisinin kullanımı acısından çok güzel bir yurt oldu. Belediyemiz tarafından yapılan yurdun öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdunda engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor. 150 öğrenci kapasiteli yurdun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.