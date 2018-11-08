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Bugün 11:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:41 TSİ )

DTO’dan, 1 milyon denizci projesine tam destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon kişiye amatör denizci belgesi verilmesi projesine İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’den tam destek geldi. Doğusel, Kocaeli Liman Başkanlığı’nın kurs ve sınavlar için DTO hizmet binasını dilediği gibi kullanabileceğini kaydetti.

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Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yalnızca 210 bin amatör denizci bulunuyor. Diğer bir ifadeyle ülkemizde her 390 kişiden yalnızca biri denizle ilgili. Avrupa’da denize daha az kıyısı bulunan ülkelerde bile bu veriler daha yüksek. Hollanda’da 64'te bir, İtalya'da 68'de bir, Almanya'da 184'te bir kişi denizle uğraşıyor. Diğer tarafan demiryolundan 3 kat, karayolundan 7 kat, havayolundan 21 kat daha ekonomik olan denizyolları, dünya ticaret yollarının da %84’ünü oluşturuyor.

DENİZCİLİKTE DEVRİM GİBİ KARAR

Son yıllarda denizciliğe verilen önemin artması sonucu ülkemizde tersane sayısı 78’e çıkarken, deniz ticaret filosu da 15. sıraya yükseldi. Dünya yat üretiminde de 3.sıraya çıkarak marka ülke haline geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçen ay denizcilikle ilgili yeni bir projeyi daha duyurdu. Devrim niteliğindeki “Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci” projesine göre bugün sayıları 210 bin olan amatör denizci sayısının Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023’te 1 milyona ulaşması hedefleniyor.

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AMATÖR DENİZCİ KURSU AÇILACAK

Bu kapsamda geçen ay başlatılan çalışmaya göre ülke genelindeki 71 liman başkanlığı tarafından yalnızca internet üzerinden verilen amatör denizci belgeleri artık kurslarda temel eğitim dersleri ve sınavla verilecek. Dört saatlik kurslara kayıt işlemleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Kurslara katılımın da kolay olacağı açıklandı. Bu belgeyi alanların 24 metreye kadar olan tekneleri kullanması mümkün olacağı bildirildi.

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DOĞUSEL’DEN PROJEYE TAM DESTEK

Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ile Başkan Yardımcısı Önder Eyigün, önceki gün DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’i ziyaret ederek, kurs ve sınav için DTO’nun Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak No:1 adresindeki 5 katlı yeni hizmet binasını inceledi. Doğusel, içinde farklı toplantı salonları bulunan binayı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın dilediği gibi kullanabileceğini belirterek, “Bizim her zaman savunduğumuz gibi; üç tarafı denizlerle çevrili, iç denizi olan bir ülkede denizci millet söylemi sözde kalmamalıydı. Bugün 210 bin olan amatör denizci sayısının 1 milyona çıkması ülkemiz açısından dönüm noktası olacaktır” dedi.

Bugün 11:40 TSİ - Ekonomi

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