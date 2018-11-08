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İkiz, üçüz bebek doğuran anneye her ay 150 TL yardım yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödemeyapacağız." dedi.

Bugün 11:41 TSİ - Sağlık

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