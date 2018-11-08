Erdoğan Şentürk, yarın başvurusunu yapacak

AKP’de adaylık sürecinde 4’üncü güne girildi. AKP’de İl Yönetim Kurulu üyeliği, İzmit İlçe başkan vekilliği ve SKM başkanlığı görevlerini yapan Erdoğan Şentürk yarın akşam 17.30’da İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuracak. Aslen Kandıralı, İzmit Bekirdere doğumlu ve spor camiasının tanınan ve sevilen İsmi Şentürk, bugün İl Başkanlığına gelerek başvuru evraklarını teslim aldı. Şentürk, “Yarın akşam 17.30’da İzmit İlçe Başkanlığında resmi başvurumu yapacağım” dedi.

ERDOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

1980 İzmit doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası. Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. AKP’de geçen dönem ilçe başkan vekilliği görevini yürüttü. Daha önce il yönetim kurulu üyeliği de Şentürk, şuan ticaretle uğraşıyor. Eren İnşaat ve Gayrimenkul’ün sahibi.Selin BECER