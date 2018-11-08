Turkuaz geceler başlıyor

Turkuaz Şirketler Ligi maçları, pazartesi ve cuma günleri dahil, hafta içi oynanacak. Her akşam iki veya üç maç oynanacak. Maçlar lig usulüne göre oynanacak ve müsabakaları resmi hakemler yönetecek.Her takım tam 11 maç yapacak. Turnuva 3 aya yakın sürecek. Başkan Oktay Kocatekin, kura çekimi töreni açış konuşması sonrasında direkt kura çekimine geçildi. İlk kurayı, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu çekti. Kura çekimi törenine protokol adına, Emiroğlu’nun yanı sıra, Eski hakemlerimizden ve aynı zamanda MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Gençlik Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KASKF adına Celal Güreşen ve turnuvada yer alan fabrikaların temsilcileri katıldı.

YAHYAKAPTANLI ŞAMPİYON MİNİKLER KURA ÇEKTİ

Bu arada kura çekimi törenini sürpriz konukları da vardı. U12 Futbol Ligi’nde grubunda şampiyon olan İzmit Yahyakaptan’dan 6 sporcu da törene katıldı. Son kuraları bu minikler çekti. Turkuaz Şirketler Ligi 2017-18 sezonunda şampiyon Yıldız Sunta olmuştu. Turnuvada maçlarda ofsayt uygulaması geçerli olurken, turnuva sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edilecek.

PROTOKOL KURA ÇEKİMİNE İLGİ GÖSTERDİ

THE Ness Otelin konferans salonunda gerçekleşen, Turkuaz Şirketler 2018-2019 Ligi Çim Halı futbol kuraları çekildi.Protokol adına, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Futbol İl temsilcisi Mitat Ağa, Gençlikspor Okul spor şube Müdürü Turgay Bulut, 23 Nisan Okul Müdürü Mustafa Çulcu, KASKF Başkanı Murat Aydın Ankara'da olduğu için kuraya katılmadı vekil olarak adına Celal Güreşen katıldı, GKD Başkanı ve İzmit Yahya Kaptan Başkan yardımcısı İlker Açıkgöz bir çok fabrika temsilcileri kuraya katıldı. Ahmet AKAY

İŞTE AÇILIŞ MAÇI

12 Kasım Pazartesi:

19.00 THE NESS OTEL UZER MAKİNA

İŞTE TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:

1.Assan Alüminyum

2.Assan Hanil

3.Etien

4.Hayat Kimya

5.THE Ness Otel

6.İzmit Makina

7.Pepsiko

8.Pirelli

9.Tarım Hayat Kimya

10.Tezcan Galvaniz

11.Uzul Makina

12.Magna Koltuk