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Bugün 12:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:11 TSİ )

Baran: Spor sayesinde uyuşturucu kullanımı yüzde 50 azaldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spora yapılan yatırımların gençlerin geleceği için önemli olduğunu belirterek, “Spor sayesinde Körfez’de 4 yılda uyuşturucu kullananların sayısı yüzde 50 azaldı” dedi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’de ilk defa düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Birinci Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu’nın sertifika törenine katıldı.  84 öğrencinin yer aldığı ve Federasyon Başkanı Erkan Yalçın’ın da katıldığı törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Sporun Başkenti’ gibi iddialı bir slogan ile çıktıkları yılda 4 yılda Körfez’de önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

SPOR ADINA GÜZEL BİR EKİP KURDUK

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Başkan Baran, şunları söyledi: 2014 seçimlerinde göreve geldiğimizde çok iddialı bir slogan söylemiştik. ‘Sporun Başkenti Körfez’ dedik; bununla ilgili altını doldurmak için de çaba gösterdik. Körfez bir sanayi ilçesi, en büyük liman kentlerinden biri. 170 bine yaklaşan bir nüfusumuz var. Böyle bir kentte spor adına güzel şeyler yapmak istedik, güzel bir ekip kurduk. Geldiğimiz noktada spor akademilerimizde 15 branşta 4 bin 500 öğrencimize eğitim veriyoruz.

RAPOR İSTEDİM, OLUMLU YANIT ALDIM

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2004 yılında uyuşturucu ile ilgili rapor istemiştim. Geçtiğimiz ay Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüz ile yaptığımız toplantıda raporun bugünkü mahiyetine baktım. Körfez’de 4 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 50 azaldığını görmek beni mutlu etti. Spor sayesinde oldu. Gençlerimizi spor, sanat ve edebiyat ile meşgul edince toplumda kötü alışkanlıkların önünü kesmiş oluyoruz.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

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